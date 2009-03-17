У Луганську продовжується акція „Червоне золото”

В Луганську продовжено акцію „Червоне золото”, що розпочалася 30 січня 2009 року, повідомляють у прес-службі МОЗ України.

Акція знайшла активний відгук серед студентської молоді. Більше 100 курсантів Луганського інституту внутрішніх справ МВС України здали свою кров для лікування маленьких пацієнтів лікарень Луганська. Активну участь в акції взяли студенти Луганського національного аграрного університету, Луганського національного університету ім. Т.Шевченка. Найближчим часом заплановані донорські дні у Східноукраїнському національному університеті ім. В.Даля та Луганському державному медичному університеті.

Активну участь у акції „Червоне золото” взяли і співробітники Артемівської, Жовтневої та Ленінської районних у місті Луганську рад, які здавали кров для пацієнтів своїх районних дитячих лікарень.

Загалом в акції вже взяли участь більше 200 небайдужих луганчан.

Кров донора – це могутній засіб лікування та профілактики багатьох захворювань, а в деяких випадках переливання крові – єдиний спосіб врятувати хворого.