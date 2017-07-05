МОЗ попереджає: фармкомпанії мають перереєструвати ліки, що мають "російський слід"



Враховуючи окупацію Російською Федерацією Криму і вторгнення на сході України, з метою забезпечення національної безпеки та допуску до використання в медичній практиці на території України лікарських засобів лише з гарантованою безпекою та якістю, МОЗ звернулося до уряду України з пропозицією призупинити надходження та обіг на ринок препаратів російського виробництва та виробників, що розташовані на тимчасово непідконтрольних Уряду України територіях.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, низка компаній, які мають реєстраційні посвідчення виробників або заявників від Російської Федерації, звернулися до МОЗ України стосовно завершення процедури державної реєстрації та перереєстрації. Так, компанії ТОВ «Серв’є Україна», представництво «АС «Гріндекс» в Україні, ТОВ «Джонсон і Джонсон Україна», ТОВ «Тева Україна» надіслали листи до МОЗ України з обґрунтуванням причин та зобов’язаннями терміново внести зміни до реєстраційних матеріалів на лікарські засоби з метою вилучення виробників/заявників – суб’єктів Російської Федерації.

Внесення будь-яких змін до реєстраційних матеріалів можливе лише у випадку чинного Реєстраційного посвідчення на відповідний препарат. Після завершення експертизи реєстраційних матеріалів для здійснення державної реєстрації та перереєстрації компаній, лікарські засоби будуть включені до наказів Міністерства щодо державної реєстрації, перереєстрації та внесення змін. Це дозволить компаніям вилучити виробників/заявників Російської Федерації з реєстраційних матеріалів зареєстрованих в Україні лікарських засобів.

У МОЗ наголосили, що працюють над розширенням санкцій щодо Російської Федерації. Продовжуємо стежити за присутністю на ринку України та використанням в медичній практиці лікарських засобів російського виробництва.