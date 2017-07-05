Гомеопатія - неефективна: Супрун розповіла про дослідження австралійських вчених

В.о.міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Фейсбук висловилася щодо гомеопатії.

"Можливо, ви пам’ятаєте, як вчені розвінчали міф про гомеопатію у 2002 році. А потім у 2010 та у 2014. Цього разу австралійські дослідники проаналізували понад 1800 робіт та довели, що гомеопатія, альтернативне лікування, що спирається на супер розбавлені речовини та принцип «клин клином вибивають», є абсолютно неефективна. Національна рада здоров’я та медичних досліджень Австралії (Australia’s National Health and Medical Research Council) оцінила більше 1800 досліджень по гомеопатії і змогла знайти досить суворий підхід до аналізу лиш у 225 з них. Систематичний огляд цих досліджень показав, що «немає високої якості доказів на підтримку твердження, що гомеопатія є ефективною в лікуванні захворювань», - пише Супрун.

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"Австралійське дослідження, яке спирається на обширний огляд медичної літератури, завдало фінального удару по 200-річному альтернативному лікуванню, розробленому німецьким лікарем “з відсутнім інтересом до детальної патології, а також до звичайної діагностики та лікування". Автори дослідження стурбовані тим, що люди, які продовжують обирати гомеопатичні препарати замість доказової медицини, стикаються з реальними ризиками для здоров’я. Голова Національної ради здоров’я та медичних досліджень Австралії сподівається, що висновки призведуть до змін в системі охорони здоров’я та фармацевтики. Але він також зазначив, що “буде група людей, які не реагуватимуть на цю доповідь та будуть говорити, що це все змова установи”. Чи вплине новина про те, що гомеопатія неефективна, на споживачів, що витрачають свої кошти на нетрадиційну медицину? Якщо зростає промисловість гомеопатичних препаратів, то відповідь, мабуть, – ні. Джерело: журнал Smithsonian (https://goo.gl/KcMC1u)", - пише Супрун.