ГПУ перевіряє інформацію про закупівлю неякісних ліків для онкохворих дітей у "Охматдиті" - Луценко

Генеральна прокуратура України розпочала перевірку інформації про закупівлю начебто неякісних ліків для онкохворих дітей у столичній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» (охорона материнства та дитинства).

Читайте такожНа ліки для онкохворих виділено 397 млн грн, у країну поки доставлено лише на 41 млн грн - МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив генпрокурор Юрій Луценко після засідання Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи парламенту.

"Таке розслідування вже є, бо сигнал про такі події ми отримали... Сім днів назад ми почали розбиратися в цій ситуації, і якщо порушення буде встановлено, то винні будуть притягнуті до відповідальності", - сказав Луценко.