У МОЗ та Мінфіні працюють над визначенням вартості медичних послуг у закладах АМНУ

Базове фінансування залишать для інститутів АМНУ, що беруть участь у пілотному проекті.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це йшлося під час наради за участі МОЗ, Міністерства фінансів та представників чотирьох інститутів Академії меднаук України.

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У ході наради обговорювалися питання щодо вартості медичних послуг у закладах АМНУ та перехід на новий механізм їх фінансування.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка, економісти інститутів НАМНУ пройшли навчання щодо нової методики розрахунку вартості послуг, підготовлено відповідне програмне забезпечення.

«Нам потрібно відпрацювати тарифи по новій методиці. Це єдина уніфікована методика, яка дозволить вийти на вартість пролікованих випадків за міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10). Це будуть ті випадки лікування, що є характерними для закладів, які надають високоспеціалізовані послуги. Після цього ми визначимось з обсягом та переліком послуг, який буде підлягати новому механізму оплати в межах пілотного проекту», – зазначив чиновник.

На сьогодні спільний проект наказу МОЗ та Академії медичних наук доопрацьовується, аби визначити в ньому порядок направлення пацієнтів, порядок надання допомоги, перелік послуг та тарифи.

У МОЗ також поінформували, що з 1 липня стартував пілотний проект щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України (НАМНУ). Кабмін ухвалив постанову (№ 425 від 14 червня 2017 р.) про запуск пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги у 4 підвідомчих установах Національної академії медичних наук. Зокрема, у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова, Інституті кардіології імені академіка М. Д. Стражеска, Інституті нейрохірургії імені А. П. Ромоданова, Національному інституті хірургії і трансплантології імені О. О. Шалімова.

Учасники пілотного проекту надаватимуть допомогу населенню за рахунок державних коштів відповідно до переліку послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, які не можуть бути надані або надані в обмеженій кількості в інших закладах охорони здоров’я. Проведення зазначеного пілотного проекту передбачає відпрацювання механізму переходу від утримання ліжко-місць в закладах до оплати за надані медичні послуги.