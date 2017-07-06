Лікарі, виписуючи рецепти, не будуть обмежені Національним переліком основних лікарських засобів - МОЗ

1 липня 2017 року набула чинності постанова Кабінету міністрів України від 16 березня 2017 р. №180 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка затвердила нову редакцію Національного переліку основних лікарських засобів.

Читайте такожУ МОЗ та Мінфіні працюють над визначенням вартості медичних послуг у закладах АМНУ

Як наголосили УНІАН у МОЗ, до оновленого переліку ввійшли лише якісні, ефективні та безпечні препарати, які необхідні для забезпечення першочергових потреб медичної допомоги пацієнтам в закладах охорони здоров'я для лікування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

При цьому вимоги постанови КМУ №180 не поширюються на випадки, у яких не здійснюється витрачання бюджетних коштів. Зокрема, в процесі роздрібної реалізації лікарських засобів через аптечні заклади, коли купівля препаратів здійснюється за кошти громадян.

Таким чином, лікарі не обмежені Національним переліком при виписуванні рецептів своїм пацієнтам. Виключення становить відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, що здійснюється безоплатно та на пільгових умовах у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 (розповсюджується виключно на лікарські засоби, включені до Національного переліку).

Постанова КМУ №180 встановлює, що з 1 липня заклади та установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, повинні проводити закупівлі відповідно до оновленого Національного переліку. Постанова КМУ від 5 вересня 1996 року №1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету», відповідно до якої до цього часу здійснювались державні закупівлі, втратила чинність.

Вимога про закупівлю лікарських засобів з Національного переліку не поширюється на централізовані закупівлі препаратів у тому числі по орфанних захворюваннях, які здійснюються через спеціалізовані міжнародні організації Міністерством охорони здоров'я України, а також до 1 січня 2019 року не поширюється на дію пілотного проекту по реімбурсації препаратів інсуліну.

Постановою КМУ №180 встановлено, що після задоволення 100% потреби в лікарських засобах, включених до Національного переліку, замовниками зможуть закуповуватись лікарські засоби, не включені до Національного переліку. При цьому перевага повинна буде віддаватись препаратам, включеним в галузеві стандарти в сфері охорони здоров'я. Тобто, покриття потреб закладів охорони здоров'я в препаратах, що не увійшли до Національного переліку, буде здійснюватися за самостійним рішенням замовників після закупівлі 100% своєї потреби.

З метою завершення замовниками всіх тендерних процедур Уряд 4 липня 2017 р. ухвалив постанову КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333», якою передбачається:

Читайте такожМОЗ попереджає: фармкомпанії мають перереєструвати ліки, що мають "російський слід"

1) Перенесення на 1 вересня 2017 р. дати, з якої заклади і установи охорони здоров'я, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, повинні розпочати здійснювати державні закупівлі зареєстрованих в Україні лікарських засобів, включених до Національного переліку.

2) Відстрочка до 1 січня 2018 р. введення в дію положення стосовно зобов'язання замовників першочергово задовольняти в повному обсязі потребу в зареєстрованих лікарських засобах, включених до Національного переліку.

3) Процедури закупівлі лікарських засобів, зареєстрованих в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, що розпочаті замовниками до 1 вересня 2017 р., завершуються відповідно до порядку та вимог, що діяли до цієї дати. Тобто, в цей період зможуть закуповуватись будь які зареєстровані в Україні препарати.