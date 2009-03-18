Поганий настрій руйнує серце

Відомо, що настрій безпосередньо впливає на стан здоров`я людини: недарма кажуть, що рани у переможців заживають швидше, ніж у переможених. Механізм цього феномена вивчений досить добре, проте недавно голландські учені вирішили з`ясувати вплив загального настрою на самопочуття.

Виявилось, що оптимісти мають удвічі менше шансів стати жертвами серцево-судинних захворювань. До такого висновку лікарі прийшли після обстеження 545 осіб. Ескулапи стверджують, що цей ефект пов`язаний з тим, що у людей з позитивним поглядом на світ загальний тонус набагато вищий.

Значить, вони не схильні впадати в депресії, і апатія їм чужа. Відповідно, їх фізична активність виявляється набагато вищою, а динамічний спосіб життя, як відомо, є кращою профілактикою атеросклерозу, гіпертонії і закупорки коронарних судин. Таким чином, через імунну і ендокринну систему моральний настрій впливає на фізичне самопочуття.

Хоча ця думка раніше піддавалася обговоренню. Так, на думку німецьких дослідників, у тих, хто вірить у світле майбутнє, значно більше шансів одержати серцеву недостатність. Зрозуміло, в цьому є дещиця істини: оптимісти переоцінюють свої сили, вони упевнені, що ніщо не зможе поколивати їх радісного відношення до життя. Проте будь-який неуспіх стає для них сильним стресом, оскільки людина була наперед налаштована на перемогу. Після такої фрустрації, тобто краху життєвих надій, відновити упевненість в собі складно.

Напевно ця зворотня сторона медалі існує, і в деяких випадках має місце саме такий хід подій. Але в більшості випадків позитивний настрій все-таки грає позитивну роль.

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