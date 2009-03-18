Чим корисна цибуля
12:13, 18 березня 2009Країна
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Очищає клітини організму
Ріпчаста цибуля має нову і дивовижну властивість. Її виявили японські учені. Цибуля "очищає" клітини головного мозку і затримує процес їхнього старіння. Цьому сприяють, активні сірчані сполуки, які містить цей овоч. Організм їх легко засвоює.
З током крові вони потрапляють у мозок, де активізують та омолоджують ділянки головного мозку, що відповідають за пам`ять і емоції.
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