Чим корисна цибуля

Ріпчаста цибуля має нову і дивовижну властивість. Її виявили японські учені. Цибуля "очищає" клітини головного мозку і затримує процес їхнього старіння. Цьому сприяють, активні сірчані сполуки, які містить цей овоч. Організм їх легко засвоює.

З током крові вони потрапляють у мозок, де активізують та омолоджують ділянки головного мозку, що відповідають за пам`ять і емоції.

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