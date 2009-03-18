Чому ви не худнете. П'ять причин

Перші спроби зниження ваги зазвичай дають результати — зважившись схуднути, ви активні, і кілограми йдуть, що стимулює вас на продовження подвигу. Ось тільки у багатьох рано чи пізно наступає момент, коли, не дивлячись на всі зусилля, стрілка вагів зрадницьки зупиняється. Розберемося в причинах, чому процес схуднення зупиняється.

Монодієти

Якщо посидіти тиждень на рисі або гречці, ви точно схуднете. Але лише до певної межі. Організм оголошує бойкот і худнути більше не бажає. Саме тому короткострокові дієти, які рекламуються як вельми ефективні, зазвичай дають тимчасовий ефект.

Зайва старанність

Дуже часто вага зупиняється, коли м`язам дають велике силове навантаження за відсутності адекватного харчування. Організм не витримує і починає вередувати. У результаті ви кидаєте заняття, а вага повертається. Помірне, але регулярне навантаження набагато корисніше і ефективніше, ніж ударні забіги в зал до напівсмерті.

Брак різноманітності

Правильне схуднення можливе, тільки якщо ви грамотно поєднуєте силові і кардіотренування. Якщо ви використовуєте якийсь один тип навантаження (нехай навіть він вам дуже подобається), цілком природно, що тіло звикне і перестане втрачати заповітні кілограми.

Ілюзії ліні

Деякі пані не можуть знайти час на регулярний фітнес і замінюють тренування всякого роду пристосуваннями типу диво-пояса для схуднення або вібромасажного крісла для ліквідації целюліту. Всі ці пристосування, якщо й зменшують жировий прошарок, то тільки локально і ненадовго — ваші об`єми повернуться до вас при першій нагоді.

Кінцевий результат

Одним з найпростіших пояснень іноді служить той факт, що ви досягли своєї оптимальної ваги. Організм не обдуриш, можливо, подальші спроби він просто вважає війною проти себе. Обдурювати природу насильством над собою не завжди розумно. Оцініть, чи не дуже ви захопилися ідеєю схуднення, і ставте перед собою реальні цілі.

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