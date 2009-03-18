Вегетаріанська дієта може зашкодити

Вегетаріанська дієта сприяє захисту людського організму від виникнення ракових захворювань, вважають британські дослідники. Проте у вегетаріанців був виявлений підвищений ризик виникнення колоректального раку. Колоректальний рак - це злоякісна епітеліальна пухлина, яка вражає найчастіше дистальні відділи товстої кишки.

Вчені провели дослідження, в якому взяли участь 52700 чоловіків і жінок. Результати показали, що вегетаріанці набагато рідше хворіли на ракові захворювання. Проте фахівців здивувало те, що серед людей, які вважають за краще вживати тільки овочі та фрукти, були вищі показники виникнення колоректального раку, ніж у тих, хто не дотримувався такої дієти. Раніше це захворювання пов`язували з вживанням червоного м`яса.

На думку доктора Joanne Lunn, провідного вченого з британського Фонду харчування, результати дослідження висувають на перший план те, що рак — складне захворювання, і багато різних чинників, що залежать від способу життя людини, роблять вплив на його виникнення. Фахівці планують провести подальші дослідження по вивченню чинників ризику, пов`язаних зхарчуванням, які сприяють виникненню різних типів раку.

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