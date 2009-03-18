Метадонова програма в Україні не зупинить епідемію наркоманії

Міська рада Севастополя заборонила використовувати об`єкти нерухомості (приміщень) комунальної власності для впровадження метадонової програми—замісної терапії препаратом метадон (впровадження пілотного проекту в місті почалося 1 березня поточного року).

Як передає кореспондент УНІАН, в ухваленому рішенні, зокрема, йдеться: "враховуючи, що заміною одного наркотика (героїну) дешевшим синтетичним наркотиком—метадоном, що має сильніший наркозалежний ефект, неможливо зупинити зростання наркоманії в Україні, враховуючи згубні наслідки для суспільства від легалізації штучного наркотика—метадона в Україні, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Севастопольська міська Рада вирішила заборонити використання приміщень комунальної власності з метою впровадження програм замісної підтримуючої терапії (з використанням препаратів, що містять метадон гідрохлорид і бупренорфін гідрохлорид) для наркозалежних".

За рішення про заборону проголосували 48 депутатів.

Крім того, міськрада затвердила тексти звернень до Президента України, у Верховну Раду України, в Кабінет Міністрів України, в Міністерство охорони здоров`я України, а також до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласним і міським Радам на території України з пропозицією підтримати ініціативу Севастопольської міської Ради про заборону використання об`єктів комунальної власності в цілях впровадження програм замісної терапії метадоном для наркозалежних.

В той же час, як повідомив УНІАН головний лікар Міської психіатричної лікарні Георгій КАДОМЦЕВ (на базі цієї лікарні відкрилася клініка реабілітації і підтримки хворих наркоманією—УНІАН), «дане рішення, ймовірно, опротестовуватиметься через прокуратуру, ми за допомогою юристів вивчимо, яким чином ми можемо на це відреагувати».

Г.Кадомцев також відзначив, що «повідомлення на сесії депутата БЕЛІКА абсолютно суперечить визначенням, критеріям лікування і діагностики наркоманії». На думку головного лікаря, виступ депутата «украй непрофесійний, у ньому містилися випадкові добірки з Інтернету, а найголовніше, воно здійснене протизаконне, оскільки Президент України видав Указ, який був розроблений і затверджений Верховною Радою України з протидії ВІЛ/СНІДу. Як додав він, «все питання полягає в тому, що на метадоновій програмі будуть винятково люди, що хворіють на ВІЛ/СНІД, туберкульоз і наркоманію».

За інформацією головного лікаря, з 1 березня в місті в пілотному проекті задіяно 15 хворих, «рівно стільки, скільки у нас є ліків, але з 1 квітня планується застосовувати замісну терапію по відношенню до ще 15 хворим».

Начальник управління охорони здоров`я міської державної адміністрації Віктор ПОЛОГОВ назвав рішення депутатів абсурдним, і висловив думку, що міськрада перевищила свої повноваження. Раніше він заявляв, що на його глибоке переконання, інформаційна протидія впровадженню ефективного методу лікування, якою є замісна терапія препаратом метадон, «організовують саме ті, хто реалізують наркотики». Він також повідомив, що в Севастополі на сьогодні «близько 800 ін`єкційних наркоманів, з них більше 600 це ті, хто у нас стоїть на обліку, вживають опій ін`єкційним шляхом. З них третина—ВІЛ-інфіковані».

Водночас депутат Дмитро Белік заявив: "Це наша загальна перемога, міськради і громадськості Севастополя над новим небезпечним синтетичним наркотиком, який хотіли легалізувати в нашому місті".