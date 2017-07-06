Президент підписав закон щодо збереження мережі дитячих оздоровчих закладів

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів».

Читайте також700 дітей з Донбасу та з сімей учасників АТО оздоровляться в Угорщині

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, документ удосконалює правове регулювання забезпечення реалізації прав дітей, передусім соціально-вразливих категорій, на оздоровлення та відпочинок.

Законом розширюються перелік категорій дітей, які мають право на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок та фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел.

Також документом уточнюються повноваження державних органів у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, порядок утворення, реорганізації та ліквідації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, встановлюється відповідальність за неподання або подання не в повному обсязі відомостей для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.

Реалізація положень закону посилить контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Закон був прийнятий Верховною Радою України 6 червня 2017 року.