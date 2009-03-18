Рівень інтелекту починає знижуватися після 27 років

12:59, 18 березня 2009
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Дослідження вчених

Пік розумової активності людини припадає на 22 роки, а після 27 років вона починає знижуватися, стверджують автори дослідження, яке проведено в американському університеті Вірджинії.

Результати їх роботи опубліковано в журналі Neurobiology of Aging.

За словами керівника дослідження професора Тімоті Солтхауса, у 9 із 12 тестів для визначення різних розумових функцій середній вік людей, які показали найкращий результат, становить 22 роки, пише британський Telegraph.

Значне зниження результатів у тестах на логіку, швидкість мислення і просторову уяву спостерігалося у людей старших 27 років. Пам`ять ж починає погіршуватися після 37 років, а показники інших інтелектуальних функцій - після 42. При цьому зниження інтелекту з віком маскується досвідом.

У дослідженні брали участь 2000 чоловіків і жінок у віці від 18 до 60 років. Згідно із отриманими даними, профілактику та лікування психічних розладів, пов`язаних зі старінням, таких як хвороба Альцгеймера та інші форми деменції, слід починати задовго до пенсійного віку, зазначив професор Солтхаус.

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