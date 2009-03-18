У Вашингтоні зафіксовано рекордну кількість ВІЛ-інфікованих

У столиці США Вашингтоні кількість ВІЛ-інфікованих складає 3 відсотки населення, що втричі вище, ніж порогові показники епідемії, встановлені Центрами по контролю та профілактиці захворювань США (CDC).

Як говориться у звіті Управління з проблем ВІЛ/СНІДу округу Колумбії, один з десяти жителів Вашингтона віком від 40 до 49 років є носієм ВІЛ. Вірус вражає представників всіх демографічних груп, у порівнянні з 2006 роком показники захворюваності виросли на 22 відсотки.

Однією з особливостей епідеміологічної картини в місті є те, що показники передачі вірусу високі за всіма основними способами передачі (при гетеросексуальних і гомосексуальних статевих контактах, а також при внутрішньовенному введенні наркотичних речовин). Ситуація посилюється тим, що в столиці США широко представлені основні групи ризику — афроамериканці і сексуальні меншини.

Як заявила в своєму інтерв`ю Washington Post Шеннон Хейдер (Shannon Hader), директор вашингтонського Управління з проблем ВІЛ/СНІДу, показники захворюваності в місті відповідають рівню деяких держав Західної Африки.

Представники системи охорони здоров`я Вашингтона говорять про те, що багато жителів міста як і раніше відмовляються від тестів на ВІЛ, побоюючись стигми і дискримінації, пов`язаних з хворобою, у зв`язку з чим реальні показники кількості ВІЛ-інфікованих можуть бути набагато вищими.

medportal.ru