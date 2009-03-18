Створено антимікробні препарати нового типу

Співробітники Нью-Йоркського медичного коледжу імені Альберта Ейнштейна протестували в лабораторії декілька речовин, з яких можна буде у подальшому робити протимікробні препарати нового типу. Інформація про роботу, виконану під керівництвом завідувача відділення біохімії Вірна Шрама, з`явилася в журналі Nature Chemical Biology.

Антибіотики після свого впровадження в клінічну практику буквально з першого заходу вбивають або нейтралізують майже всі патогенні мікроорганізми, що інфікують людський організм. Проте з часом їхня ефективність ослаблюється. Річ у тому, що невелика частина мікробів іноді все ж таки виживає після лікування і в подальших поколіннях нерідко дає початок новим агресивним штамам. Тому учені не тільки розробляють нові антибактеріальні препарати, але і всіляко прагнуть зробити їхню дію тривалішою.

Професор Шрам та його колеги винайшли вельми цікаву стратегію боротьби з бактерійною резистентністю.

Після довгих пошуків вони відібрали кілька речовин, які не вбивають бактерії і навіть не блокують їх здатність до розмноження. Проте ці сполуки нейтралізують бактерійний фермент MTAN, за допомогою якого збудники хвороб сигналізують один одному про свою присутність. Такі сигнали передають особливого роду молекули, так звані автоіндуктори.

CyberSecurity.ru