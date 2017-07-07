Амосова заявляє, що Центр тестування МОЗ блокує працевлаштування випускників НМУ ім.Богомольця

Центр тестування МОЗ України блокує працевлаштування випускників Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявила ректор НМУ імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор Катерина Амосова.

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За її словами, на сьогодні студенти університету не можуть отримати сертифікати про складання ліцензійного іспиту «КРОК 2», які є додатками до диплома про здобуття вищої медичної освіти, оскільки Центр тестування вимагає сплатити витрати за проведення іспитів. У той же час, за словами ректора, до 31 грудня 2017 діє угода про співпрацю між НМУ та Центром тестування про безоплатну співпрацю.

«Весною 2017 року Центр тестування покинув приміщення НМУ, оскільки отримав нове приміщення у будівлі МОЗ. Після того центр тестування почав слати нам листи, що ми маємо заключити нові оплатні договори про плату їхніх послуг. Це при тому, що ми маємо діючу угоду про безоплатну співпрацю. Сума, яку виставляють за центр тестування – 1 мільйон гривень… Після того як наші студенти склали всі іспити і отримали дипломи, Центр тестування вирішив не дати сертифікати випускникам НМУ взагалі і паралельно залякувати тим, що без цих сертифікатів не буде направлення на роботу, на працевлаштування та інтернатуру. Фактично, випускників нашого університету використали як заручників до того часу поки Національний медуніверситет не підпише незаконну угоду про мільйон грошей… Ми вимагаємо, щоб наші студенти не були заручниками господарського конфлікту. Якщо у Центру тестування є претензії господарського характеру, є суд. Нехай подають на нас позов на цей мільйон до Господарського суду і все вирішує суд, а ми визнаємо рішення суду. Аморально використовувати випускників як заручників суто господарського спору для тиску на університет», - наголосила вона.

Наразі, за словами Амосової, понад 1600 випускників не можуть отримати сертифікати через цей господарський конфлікт.

У свою чергу адвокат Анжеліка Сицько розповіла, що НМУ збирається відстоювати свою позицію у суді.

«На сьогодні Національний медичний університет збирається відстоювати свої позиції у суді. Вже подані позови до міністерства охорони здоров’я України, до Центру тестування з приводу неотримання сертифікатів студентами університету , а також про захист честі та гідності наших студентів, які піддались принизливому огляду представниками поліції перед початком тестувань. Це неприпустимі дії і університет збирається відстоювати свою позицію, використовуючи всі правові засоби», - сказала вона.