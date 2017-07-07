За шість років на дорогах України загинули понад 26 тисяч людей - МОЗ

Майже в усіх країнах-членах ЄС пройти медогляд для отримання водійського посвідчення простіше, ніж в Україні. У деяких країнах достатньо заповнити спеціальну декларацію (анкету) та перевірити зір. Спрощена система медогляду працює для тих, хто не є водіями за професією.

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Такі висновки представили автори дослідження «Посвідчення водія на право керування транспортними засобами: європейський досвід та рекомендації для України».

Відповідно до Директиви 2006/126/ЄС про посвідчення водія в державах ЄС, медичні огляди для водіїв категорій А-В можуть і не проводитися – на розсуд країн-членів ЄС, проте всі кандидати мають відповідати медичним вимогам. Медогляди для тих, хто отримує перше посвідчення водія категорій С-D – обов’язкові. При оновленні таких посвідчень водії повинні щоразу підтверджувати стан здоров’я.

У більшості країн-членів ЄC медогляд проводять сімейні лікарі. У деяких випадках це лікарі, які пройшли додаткову підготовку з транспортної медицини або експерти з транспортної медицини, які працюють у спеціалізованих медичних центрах.

«Спростити медогляд для водіїв-непрофесіоналів, як це діє у європейських країнах, можна тільки у випадку доступності інших підтверджень стану здоров’я, який не заважає керувати автотранспортними засобами та гарантує безпеку на дорозі. Це можливо, якщо усі проходитимуть регулярні профілактичні огляди, у разі впровадження електронної системи охорони здоров’я або страхової медицини», – зауважує Оксана Сивак, заступник міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції.

В Україні один із найвищих у Європі рівень смертності та травматизму внаслідок ДТП. У той самий час організація безпеки дорожнього руху залишається на низькому рівні.

За останні шість років більше 26 тисяч людей загинуло і 210 тисяч травмувалися на дорозі. Лише минулого року, кількість ДТП побільшала на 5%, а число постраждалих зросло більш як на 6% у порівнянні з 2015. Майже дві чверті загиблих торік – пішоходи та велосипедисти. На жаль, статистики інцидентів, що стали наслідком порушень у здоров’ї водіїв в Україні немає. Хоч з наступного року запропоновано введення статистичних форм за якими зможемо відстежувати цю інформацію.

Відповідно до Конвенції про дорожній рух, водій повинен мати фізичні та психічні здібності, щоби керувати транспортом, і бути в належному фізичному та розумовому стані. Проте Конвенція не вказує, яким чином це має бути підтверджено. Врегулювання цього питання покладається на МОЗ.

Підходи до організації медоглядів для водіїв майже не змінилися в Україні з радянських часів. Відомо чимало випадків, коли довідки отримують за гроші без жодної перевірки здоров’я. Щоб в Україні запрацювали європейські норми і правила необхідно усунути ризик видачі таких довідок-підробок.

Для цього Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій МОЗ створює загальноукраїнську базу даних закладів охорони здоров’я, що мають право здійснювати медичний огляд кандидатів у водії та водіїв. У тестовому режимі цей реєстр запрацює вже у 2018 році.

Приклади, як проводяться огляди водіїв-непрофесіоналів у європейських країнах:

Австрія – медичний огляд триває до 15 хвилин. Заявник заповнює медичну декларацію в присутності лікаря. Якщо він не має проблем зі здоров’ям і перебуває під наглядом лікаря, додаткові обстеження не потрібні.

Франція – медогляд триває до 15 хвилин. Його проводить лікар загальної практики, який пройшов триденний тренінг з дорожньо-транспортної медицини. За потреби до огляду можуть залучати вузьких спеціалістів.

Німеччина – кожен здобувач посвідчення водія повинен пройти медичний огляд. Цей огляд займає до 20 хвилин.

Литва – для отримання чи поновлення посвідчення водія потрібна медична довідка у паперовому вигляді. Перевірка здоров’я водіїв проводиться в установі, яка має ліцензію на надання медичних послуг. Водії перед перевіркою здоров’я повинні заповнити та підписати Декларацію честі водія, де треба зазначити, чи є якісь захворювання, порушення здоров’я.