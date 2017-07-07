У МОЗ пообіцяли, що туберкульозні диспансери і надалі отримуватимуть бюджетне фінансування

Фтизіатричні заклади після впровадження оплати за медичні послуги і надалі отримуватимуть фінансування з бюджету.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, повідомляє прес-служба МОЗ.

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«Перехід у статус комунального некомерційного підприємства не означає, що ви перетворюєтеся на приватний заклад. Ні, ви отримуєте фінансування з бюджету, як і раніше», - відповів Ковтонюк під час селекторної наради на запитання головних лікарів з різних регіонів України.

За його словами, статус комунального некомерційного підприємства стосується головного лікаря і економіста, він не стосується пацієнта.

«Зміна статусу допоможе вам ефективніше ухвалювати господарські й управлінські рішення всередині закладу і покращити відносини з вашим власником — обласною, міською радою чи радою об'єднаної територіальної громади, або з державою чи МОЗ», - зазначив Ковтонюк.

Він запевнив, що для пацієнтів, які обслуговуються в закладах фтизіатрії, як були програми, так і залишаються.

«Ви як отримували кошти за субвенціями, так і отримуєте. Зміни відбуватимуться через інші механізми і не зараз, а ближче до 2020 року», - додав заступник міністра.