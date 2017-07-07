Міжнародна організація, що закуповувала ліки для онкохворих українців, замінить непридатні препарати

Відповідно до гарантійних листів, Crown Agents здійснюють заміну низки ліків, поставлених у рамках проекту закупівель медпрепаратів для онкохворих дорослих та дітей за кошти держбюджету 2015 року. Про це УНІАН повідомили у МОЗ.

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Як наголосили у відомстві, закупівлі відбувалися у чіткій взаємодії з профільними робочими групами МОЗ, які були відповідним чином проінформовані та погоджували всі пропозиції в процесі закупівель: перелік лікарських засобів, виробників, строки придатності та графіки постачання. Після отримання офіційного погодження з боку робочої групи Міністерства укладалися угоди та розпочинався процес постачання.

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Crown Agents заявляють, що реалізовували проект закупівель за кошти держбюджету-2015 відповідно до встановлених МОЗ вимог та повністю виконують взяті на себе зобов'язання у рамках раніше наданих гарантій.

У МОЗ пообіцяли, що постачання всіх ліків на заміну здійснюватиметься одразу після їх випуску, щоб забезпечити максимальний строк їхньої придатності. Препарати, які підлягають заміні, мають бути централізовано вилучені зі всіх лікарень та знищені відповідно до міжнародних стандартів та процедур.

Процедура приймання закуплених ліків, що прибували на відповідний склад МОЗ України, передбачає перевірку всієї супровідної документації на відповідність до узгоджених технічних вимог, номенклатури та строків придатності.