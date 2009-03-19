Кримські медики оскаржатьть у суді рішення щодо метадонової терапії

Медики Севастополя опротестують у судовому порядку вчорашнє рішення міської ради, що забороняє використання приміщень комунальної власності з метою впровадження програм замісної підтримуючої терапії із застосуванням препаратів, що містять метадон гідрохлорид і бупренорфін гідрохлорид по відношенню до наркозалежних.

Про це заявив начальник Управління охорони здоров`я Севастопольської міської державної адміністрації Віктор ПОЛОГОВ у «прямому ефірі» регіональної державної телерадіокомпанії.

Він назвав рішення депутатів абсурдним і безпрецедентним. На переконання В.ПОЛОГОВА, «протизаконні рішення не повинні мати сили. Безумовно, в медиків міста й у наших пацієнтів залишається єдиний захист – опротестувати це незаконне рішення, чим ми й змушені будемо, на жаль, займатися».

Як сказав начальник управління, «депутати міської ради відмовляються виконувати Закон України «Про впровадження замісної підтримуючої терапії для лікування ін`єкційних наркоманів, які страждають на СНІД», говорять про те, що в севастопольських лікарнях цей закон не виконуватиметься. Чому? Важко сказати. У них свої доводи. Це доводи немедичного характеру. Ці доводи – піар-акція». «Більш того, - додав В.ПОЛОГОВ, - ті депутати, які проголосували за ухвалення такого рішення, вони, напевно, будуть оголошені "людьми року" севастопольською наркомафією. Вчорашнім рішенням депутати підтримали розповсюдження опіоїдних наркотиків із макової соломки, дали карт-бланш наркобаронам: мовляв, хлопці, працюйте в місті спокійно, вам ніхто не перешкодить».

На думку начальника управління, «депутати з цієї проблеми інформовані неправильно, більш того - дезінформовані цілеспрямовано. Через ЗМІ, Інтернет. Коли ми говоримо про проблему опіоїдної ін`єкційної наркоманії, ми не повинні забувати, що наркодилери тільки по Севастополю, тільки по тих ін`єкційних наркоманах, про яких ми знаємо, які у нас на обліку стоять, отримують щорічний навар близько 50 млн. грн. Вони будуть захищати свій «бізнес»? Будуть. Яким чином вони захищатимуть свій бізнес? Вони вкладатимуть гроші на контрпропаганду замісної терапії».

Як повідомляв УНІАН, у прийнятому 17 березня 2009 року Севастопольською міською радою рішенні, зокрема, йдеться "...враховуючи, що заміною одного наркотика (героїну) на дешевший синтетичний наркотик - метадон, який має сильніший наркозалежний ефект, неможливо зупинити зростання наркоманії в Україні, враховуючи згубні наслідки для суспільства від легалізації штучного наркотика - метадону в Україні, керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Севастопольська міська рада вирішила заборонити використання приміщень комунальної власності з метою впровадження програм замісної підтримуючої терапії...". За це рішення проголосували 48 депутатів.

Головний лікар Міської психіатричної лікарні Георгій КАДОМЦЕВ, на базі якої відкрилася клініка реабілітації та підтримки хворих на наркоманію, в інтерв`ю УНІАН повідомив, що «на метадоновій програмі будуть виключно люди, які хворіють на ВІЛ/СНІД, туберкульоз і наркоманію».

Г.КАДОМЦЕВ також висловив подив у зв`язку з тим, що юридична служба міськради «якимсь чином піддалася на емоції, зокрема, не опрацювала законодавчої бази з нашої проблеми».

За інформацією головного лікаря, з 1 березня в місті в пілотному проекті задіяно 15 хворих, «рівно стільки, скільки у нас є ліків, але з 1 квітня планується застосувати замісну терапію щодо ще 15 хворих».

За даними міського управління охорони здоров`я, в Севастополі на сьогодні близько 800 ін`єкційних наркоманів, із них понад 600 стоять на обліку, вживають опій ін`єкційним шляхом. Із них третина - ВІЛ-інфіковані.