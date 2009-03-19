Соціальна нерівність призводить до масових психічних розладів

У багатих країнах з яскраво вираженим соціальним розшаруванням психічні захворювання поширені набагато ширше, повідомляє The Guardian, посилаючись на дослідження Всесвітньої організації охорони здоров`я, опубліковане 11 березня.

"Автор доповіді Лінн Фрідлі зробила висновки на матеріалі всіх європейських країн", - пояснює кореспондент The Guardian Мері О`Хара.

Політикам варто глянути в обличчя правді: запорука психічного здоров`я і благоденства нації - в усуненні прірви між багатими та бідними, підкреслила Фрідлі. Тільки радикальні і широкі реформи політичного курсу допоможуть переломити тенденцію росту нерівності, сказано в доповіді.

"Соціальна нерівність - одна з головних причин стресу. Вона також загострює стрес у тих, хто змушений миритися з матеріальними труднощами", - пояснює вчений.

Так звані "таблиці порівняльного щастя" часто демонструють, що жителі країн, де доходи відносно однорідні (одну з верхніх сходинок зазвичай займає Швеція, а Великобританія - одну з нижніх), зазвичай більше задоволені життям.

Тим часом, коли країна стає багатшою, смертність знижується, але частота психічних захворювань зростає, заявила Фрідлі.

Гостра нерівність збільшує суперництво за високий соціальний стан і почуття невпевненості у власному статусі у всіх майнових верствах, як серед дорослих, так і серед дітей, сказано в доповіді.

На думку Фрідлі, такі душевні розлади, як депресія, потрібно лікувати соціальними засобами, радикально переглянувши наші уявлення про бажаний устрій суспільства. "За економічний ріст довелося розплачуватися соціальною рецесією", - запевняє Фрідлі.

Автор документу рекомендує дотримуватися соціальних, культурних та економічних передумов сімейного життя.

Буде також корисно розширити можливості працевлаштування, особливо для людей, у яких уже виявлені психічні захворювання та синдроми. Необхідно боротися з уявленням про те, що бідність ганебна, вважає Фрідлі.

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