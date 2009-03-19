Найсприятливіший вік жінки для народження дитини

Сьогодні значна частина жінок складають гідну конкуренцію чоловікам на ниві кар`єрного і фінансового зросту, абсолютно не уявляючи себе як матері багатодітного сімейства....

Але, як показує життя, з роками серйозна бізнес-леді все частіше і частіше починає замислюватися про повноцінне жіноче щастя, яке неможливо уявити без материнства. Вчені приводять досить вагомі докази того, що найкращий вік жінки для народження первістка складає 34 роки, що може істотно підбадьорити сучасних ділових жінок. Як стверджують вчені, саме у такому віці співвідношення стану здоров`я і фінансового положення жінки найбільшою мірою сприяє народженню дитини.

Заява вчених викликала запеклі суперечки між супротивниками і прихильниками цієї тези. Наприклад, Сесілія Пайпер з Оксфордського університету вважає, що жінка даного віку ризикує не завагітніти другий раз і може залишитися тільки з однією дитиною, що пояснюється можливими проблемами, пов`язаними з заплідненням.

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