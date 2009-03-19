В Анголі - спалах сказу

Спалах сказу в столиці Анголи Луанді забрав життя щонайменше 93 дітей протягом останніх трьох місяців. Близько чверті дітей не дожила до п`ятирічного віку. Ймовірно, що кількість смертей від сказу в трущобах чотиримільйонного міста значно вища, проте лише одна лікарня надала достовірні дані.

За словами глави центральної педіатричної лікарні Луанди Луіса Бернардіно (Luis Bernardino), багатьох дітей доставляють до стаціонару на пізніх стадіях захворювання, коли врятувати їхнє життя практично неможливо. Допомога іншим ускладнена через перебої з постачанням вакцини.

Джерелом інфекції, найімовірніше, є численні бродячі собаки, оскільки в місті немає служби вакцинації бездомних тварин.

medportal.ru