Пігулки вводитимуть під шкіру

Група фармакологів з університету Тулузи розробила новий полімер для введення в організм. Це сучасне покоління біонаповнювачів, що зможе полегшити поступове постачання лікарських речовин в організм, що важливо за наявності хронічних захворювань. Суть методу полягає у виготовленні біоіплантатів з активною речовиною завдовжки близько сантиметра і діаметром не більше міліметра, призначених для підшкірного введення.

Особливість поліефірів у тому, що вони руйнуються при взаємодії з водою, тому в організмі такі імплантати поступово розчинятимуться, вивільняючи лікарські сполуки зі швидкістю, залежною від їхньої структури. Це має значно полегшити життя людей, які страждають від хронічних захворювань і регулярно приймають ліки.

Ще одна перевага методу полягає в тому, що він дозволяє уникнути побічних ефектів з боку шлунково-кишкового тракту, що нерідко розвиваються при пероральному прийомі, і, можливо, знизити необхідну дозу за рахунок виключення часткової втрати активності препарату під впливом травних соків.

cbio.ru