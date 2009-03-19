МОЗ перевіряє якість роботи вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

Як повідомляє Департамент кадрової політики, освіти та науки, Комісія МОЗ України продовжує заслуховувати звіти директорів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, повідомили УНІАН у прес-центрі Міністерства охорони здоров`я України.

Під час заслуховування звітів директорів медичних училищ і коледжів члени комісії звертали увагу на якість підготовки студентів, стан матеріально-технічної бази навчальних закладів, працевлаштування випускників та виконання плану цільового замовлення, проведення роз`яснювальної роботи з питань імунопрофілактики, антикризові заходи, виховну роботу, вирішення соціальних проблем викладачів і студентів.

Станом на 16 березня 2009 р. заслухано 61 звіт директорів медичних училищ і коледжів з 14 регіонів України.

З метою підвищення відповідальності директорів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти за реалізацію пріоритетних напрямів діяльності у сфері охорони здоров’я у 2009 році, за результатами звітів буде прийматися рішення щодо доцільності продовження терміну дії чинних контрактів із затвердженням індивідуального плану керівника навчального закладу (закладу післядипломної освіти) на поточний рік.