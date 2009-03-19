МОЗ перевіряє якість роботи вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

10:36, 19 березня 2009
Країна
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Береться до уваги якість підготовки студентів, стан матеріально-технічної бази, працевлаштування випускників, антикризові заходи, виховну роботу...  

Як повідомляє Департамент кадрової політики, освіти та науки, Комісія МОЗ України продовжує заслуховувати звіти директорів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, повідомили УНІАН у прес-центрі Міністерства охорони здоров`я України.

Під час заслуховування звітів директорів медичних училищ і коледжів члени комісії звертали увагу на якість підготовки студентів, стан матеріально-технічної бази навчальних закладів, працевлаштування випускників та виконання плану цільового замовлення, проведення роз`яснювальної роботи з питань імунопрофілактики, антикризові заходи, виховну роботу, вирішення соціальних проблем викладачів і студентів.

Станом на 16 березня 2009 р. заслухано 61 звіт директорів медичних училищ і коледжів з 14 регіонів України.

З метою підвищення відповідальності директорів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти за реалізацію пріоритетних напрямів діяльності у сфері охорони здоров’я у 2009 році, за результатами звітів буде прийматися рішення щодо доцільності продовження терміну дії чинних контрактів із затвердженням індивідуального плану керівника навчального закладу (закладу післядипломної освіти) на поточний рік.

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