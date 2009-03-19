Енергозберігаючі лампи шкідливі для здоров'я людини

Енергозбережні лампи ,що стали модними не так давно можуть завдати серйозної шкоди чутливій шкірі, заявляють фахівці з Великобританії. Вчені пояснили, чим можуть бути небезпечні ці прилади.

Лікарі попереджають, що світло енергозбережних ламп може стати причиною мігрені і навіть нападів епілепсії. А ось у людей, у яких дуже чутлива шкіра, через такі лампочки можуть з`явитися сип, екзема, псоріаз і набрякни на шкірі.

Також такі освітлювальні прилади шкідливі для ніжної шкіри немовлят.

На сьогоднішній існує 2 види енергозбережних ламп: колагенові і флуоресцентні. Найбільш небезпечні з них - флуоресцентні.

Фахівці радять виключити з продажу лампочки цього виду, розраховані на 100 ватів. Лампи енергоємністю 40 і 60 ватів вважаються менш шкідливими.

Раніше вчені вже заявляли про те, що такі лампи можуть стати причиною проблем зі здоров`ям, проте тепер стали відомі нові подробиці їх впливу на шкіру людини.

health.passion.ru