Міжнародна спільнота недостатньо підтримує Україну у допомозі переселенцям - генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш допускає, що міжнародна спільнота недостатньо підтримує Україну у питанні допомоги переселенцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрією Парубієм у Києві.

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Гутерреш зауважив, що 10 років працював Верховним комісаром ООН у справах біженців і добре відчуває ті проблеми, з якими стикаються такі люди.

Він зазначив, що Парубій під час зустрічі високо оцінив внесок ООН у надання підтримки внутрішньо переселеним особам в Україні.

"І я можу лише вибачитися за те, що ми, можливо, не зробили достатньо, чи немає достатнього рівня солідарності на міжнародному рівні, що стосується забезпечення фінансових потреб України, яка стикається з такими викликами", - сказав Гутерреш.

Він додав, що цe є щe однією причиною наголосити на нeобхідності забeзпeчeння миру та процвітання для народу України.