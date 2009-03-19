Скасувано рішення щодо забудови на території Жовтневої лікарні

Вищий господарський суд України задовольнив касацію Олександрівської (Жовтневої) лікарні і скасував рішення Київради про землевідведення на її території.

Про це повідомляє муніципальна газета “Хрещатик” в сьогоднішньому номері.

Забудовником території виступало ТОВ "ЖитлоБуд". Судове засідання тричі переносили через подану компанією заяву про відвід складу суду, зазначає видання. Проти незаконної забудови активно виступали мешканці сусідніх будинків.

Водночас, представники громадськості наголошують, що крапку в цій справі ставити ще рано, адже забудовник ще може опротестувати дане рішення у Верховному Суді України.

“Все ж це перемога, до якої місцеві активісти йшли довго, і якої домоглися, незважаючи на шалений юридичний та фізичний тиск”, - цитує кияни, які виступають за збереження території лікарні, газета “Хрещатик”.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада представники наукової спільноти України направили відкриті листи-звернення прем’єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО та Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ з проханням захистити Олександрівську лікарню від забудовників, припинити руйнацію дендропарку ім. О.Богомольця і негайно створити на його території меморіал видатним діячам медичної науки.

Професор Київського Національного медичного університету ім. О.Богомольця, директор Інституту дерматології і косметології Ольга БОГОМОЛЕЦЬ поінформувала, що зараз в судах триває розгляд справи щодо будівництва багатоповерхівки на території Олександрівської лікарні.

Забудовником є компанія “Житлобуд”, якій рішенням сесії Київради від 10 липня 2003 року було передано земельну ділянку площею 0,45 га на території Олександрівської лікарні під забудову.