Вода міських фонтанів може бути заражена вірусами гепатиту: купатися небезпечно
Експерти знайшли у такій воді бактерії кишкової палички та інші мікроорганізми.
Медики попереджають, що охолодження у фонтанах може стати загрозою для здоров'я людини, пише ТСН.
У більшості фонтанів - технічна вода, яка йде по колу без спеціального очищення та дезінфекції.
Фонтани призначено лише для охолодження середовища і з декоративною метою, тож купатися в них, а тим паче пити воду з них - заборонено.
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Епідеміологи виявили у воді міських фонтанів бактерії кишкової палички та інші мікроорганізми, які спричинюють паразиторні та грибкові захворювання, пневмонію і навіть гепатит А, позаяк вода легко переносить мікроби.
Також у фонтани додають хімічні домішки, аби вода не зацвіла. Ці речовини зумовлюють розвиток ускладненої алергії, дерматити та загалом вкрай небезпечні для очей.
Після купання у такій воді слід терміново вимитися у душі з милом, рекомендують медики.