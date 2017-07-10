Вода міських фонтанів може бути заражена вірусами гепатиту: купатися небезпечно

Медики попереджають, що охолодження у фонтанах може стати загрозою для здоров'я людини, пише ТСН.

У більшості фонтанів - технічна вода, яка йде по колу без спеціального очищення та дезінфекції.

Фонтани призначено лише для охолодження середовища і з декоративною метою, тож купатися в них, а тим паче пити воду з них - заборонено.

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Епідеміологи виявили у воді міських фонтанів бактерії кишкової палички та інші мікроорганізми, які спричинюють паразиторні та грибкові захворювання, пневмонію і навіть гепатит А, позаяк вода легко переносить мікроби.

Також у фонтани додають хімічні домішки, аби вода не зацвіла. Ці речовини зумовлюють розвиток ускладненої алергії, дерматити та загалом вкрай небезпечні для очей.

Після купання у такій воді слід терміново вимитися у душі з милом, рекомендують медики.