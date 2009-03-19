Штрафи за порушення правил ветмедицини значно зростуть

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення”. За проголосував 381 із 442 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Як передає кореспондент УНІАН, даним законопроектом передбачено внести зміни до статті 238 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення штрафів за порушення правил карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог. Передбачається їх збільшити до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для посадових осіб.

На даний час статтею 238 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначено, що органи державного ветеринарного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушеннями правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог (стаття 107). Максимальний розмір адміністративних стягнень з громадян складає до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, з посадових осіб — до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.