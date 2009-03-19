Посилено відповідальність за вирощування маку і конопель

Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконний посів, або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 332 із 442 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон врегульовує питання відповідальності за порушення порядку обігу наркотичних засобів, зокрема, за незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Відповідні зміни внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу.

Згідно із законом, "незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості до ста рослин чи конопель у кількості до десяти рослин - тягнуть за собою накладення штрафу від вісімнадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно вирощуваних наркотиковмісних рослин".

Передбачено також, що "незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п‘ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п‘ятдесяти рослин - караються штрафом від ста до п‘ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років".