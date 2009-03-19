ВР ухвалила зміни до закону щодо біобезпеки ГМО

Верховна Рада України ухвалилам закон України “Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 385 із 440 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цей закон приводить закони “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про екологічну експертизу”, “Про рослинний світ”, “Про тваринний світ”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” у відповідність до закону від 31 травня 2007 року № 1103-У “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”.