В Україні проживає близько 3 мільйонів людей з інвалідністю - експерт

Правозахисники закликають органи влади приділяти більше уваги створенню умов для безперешкодної життя людей з обмеженими можливостями.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила координатор проекту "Вільно, без перепон" Євгенія Задорожна.

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За її словами, проголошена владою два роки тому ініціатива створення вільного доступу людей з обмеженими можливостями до будівель залишається актуальною і сьогодні. Проведений моніторинг встановив, що навіть у Києві замало приділяють уваги до вирішенню цієї проблеми, а у малих населених пунктах вона залишається ще більше актуальною.

Задорожна уточнила, що правозахисниками, зокрема, було перевірено умови доступу до будівель для людей з особливими можливостями у селищі районного типу Теплик Вінницької області, та виявлено, що із 32 будівель, в яких розташовані 18 адміністративних органів, лише в шести умови відповідають нормам.

Вона також звернула увагу на те, що в Україні окремою проблемою є інформація про кількість людей з особливими фізичними даними.

"В Україні налічується близько 3 мільйонів людей-інвалідів. Як виявилося, інформація про людей з інвалідністю не є систематизованою, адже є люди не лише із вадами руху, а ще й з вадами зору. Крім того, ця інформація повільно оновлюється", - сказала Задорожна.