Лабораторії ветмедицини забезпечать новітнім обладнанням

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України “Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2009 - 2014 роки”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 396 із 442 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

В програмі передбачається забезпечення державних лабораторій ветеринарної медицини високочутливим обладнанням, витратними та референс-матеріалами тощо для проведення моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, відповідно до директиви 96/23 ЄС.

Передбачається загальний обсяг фінансування програми в розмірі 113,07 млн. грн., із них з державного бюджету 112,98 млн. грн., з інших джерел фінансування - 0,09 млн. грн., у тому числі у 2009 році - 36,125 млн. грн., 2010 році - 35,335 млн. грн., 2011 році - 10,995 млн. грн., 2012 році - 10,245 млн. грн., 2013 році - 10,185 млн. грн. та 2014 році - 10,185 млн. грн.

Кошти будуть спрямовані на забезпечення відповідних державних лабораторій ветеринарної медицини високочутливим обладнанням, витратними та референс-матеріалами тощо у обсязі 50,6 млн. гривень; щорічні витрати для проведення моніторингових досліджень за видами тварин, продуктів тваринного походження і кормів - 60,09 млн. гривень; розробка та впровадження методик - 2,38 млн. гривень.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, результатом реалізації цієї програми має бути мінімізація надходження (до 30 %) на споживчий ринок продуктів тваринного походження і кормів, а також харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, із залишковими кількостями ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин.

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