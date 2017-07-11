Нормалізує артеріальний тиск та знімає стрес: медики розповіли про користь шоколаду

Сьогодні, 11 липня, відзначають Всесвітній день шоколаду. Це свято вигадали французи ще 1995 року. Нині їх ініціативу підтримують любителі цих ласощів у багатьох країнах світу. Дослідження доводять, що цей продукт дуже корисний для організму людини, пише ТСН.

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У натуральному какао-порошку ціла аптека елементів, які позитивно впливають на організм людини, а його поживна цінність найвища серед продуктів харчування – 450-600 ккал на 100 г. До того ж шоколадом можна смакувати для схуднення.

За вмістом білків, жирів та вуглеводів види шоколаду майже не відрізняються, однак вуглеводів більше у молочному шоколаді.

Медики стверджують, що шоколад нормалізує артеріальний тиск, знижує рівень холестерину, підвищує імунітет, швидко втамовує голод, відновлює працездатність, покращує розумову діяльність, розслаблює та знімає стрес.

Білий шоколад містить тільки масло какао. У молочному – менше 45% какао-порошку. Найцінніший – чорний шоколад, що містить не менше 60% какао-порошку.

Коли ми стомлені або настрій зіпсувався, підсвідомо хочеться з'їсти чогось солоденького. Серед усіх солодощів шоколад у цьому випадку найкорисніший, але не більше 50 г на добу.