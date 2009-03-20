Як позбавитися бородавок?

Бородавки, або, по-науковому, папіломи - це досить неприємного вигляду нарости, що з`являються на шкірі людини. Крім своєї неестетичності, вони доставляють дискомфорт, розташовуючись у самих невідповідних місцях – на обличчі, руках, підошвах ніг і навіть на статевих органах. Звідки ж беруться папіломи і як від них позбавитися? У наш час відомо, що папіломи мають вірусну природу. ВПЛ (вірус папіломи людини) викликає неконтрольоване розростання кліток верхніх шарів шкіри і слизистих оболонок. Він здатний передаватися побутовим шляхом (наприклад, через рукостискання), внаслідок розчісування шкіри, а також через статеві контакти.

Основна небезпека цих утворень полягає в тому, що деякі їх різновиди (наприклад, кондиломи) можуть перероджуватися в злоякісні пухлини. Тому обов`язково потрібно пройти обстеження, якщо бородавка «поводиться» підозріло: міняє форму або збільшується в розмірах.

Відомі випадки, коли бородавки зникали самі по собі – наприклад, після сильного психологічного потрясіння або під впливом гіпнотичного навіювання. З цієї причини за колишніх часів їм приписували надприродні властивості. В наші дні медицина вважає, що поява і зникнення папілом пов`язана з центральною нервовою системою.

Фахівці вважають, що вірус папіломи дрімає в організмі багатьох людей, але виявляє він себе під впливом якихось негативних чинників: ослаблення імунітету, дефіциту корисних речовин і, нарешті, недотримання правил гігієни.

За старих часів бородавки були вельми поширеною напастю, особливо в сільській місцевості. Це пояснюється в першу чергу неможливістю повною мірою здійснювати гігієнічні процедури. Селяни носили воду з криниці, милися нерідко в одному тазу або кориті, в лазню ходили тільки по вихідним, ніяких презервативів, звичайно, не було – ось вам і результат.

Отже, для профілактики, в першу чергу, дотримуйтесь правила гігієни! Щодня приймайте гігієнічний душ, мийте руки, прийшовши з вулиці, перед їжею, після зустрічі з іншою людиною. Під час сексу не нехтуйте презервативами, особливо якщо не маєте постійного партнера. Адже багато випадків передачі вірусу відбувається саме під час статевого акту (так, як і інші статеві інфекції).

Регулярно приймайте вітаміни. В осінньо-зимовий-весняний період не завадять і засоби для зміцнення імунітету. Пам`ятайте, що ослаблений організм легко пропускає віруси, в тому числі й папіломи. Якщо у вас є діти, періодично оглядайте їх шкіру: чи не з`явилося на ній чогось підозрілого? Обов`язково навчіть малюка правилам особистої гігієни. Одна дитина, що страждає на папілому легко може заразити цілий колектив в дитячому закладі!

Якщо ж бородавки вже з`явилися, спробуємо їх вивести. Видалення папілом або припікання їх різними кислотами не тільки досить болюче – воно ще і залишає помітні сліди на шкірі аж до рубців. Іноді рекомендують змащувати нарости паличкою ляпісу або 8-10%-ною сірчанокислою магнезією, але це не завжди ефективно. Можна скористатися процедурою випалювання бородавки діатермічним струмом (діатермокоагуляція). При цьому проводиться знеболення новокаїном. Позитивні результати за наявності множинних папілом дає кріотерапія (холодове припікання) рідким азотом. Подібні процедури, як правило, проводить кваліфікований лікар.

Ватяний аплікатор опускають у рідкий азот, після цього притискують до поверхні шкірного утворення. Паління відчутне, так що доведеться трохи потерпіти. Через п`ять-шість секунд бородавка починає біліти, стає щільнішою. Ще пара хвилин і на її місці залишиться невелика рожева пляма, яка зникне через тиждень. Якщо утворення велике і щільне, можливо, знадобиться декілька процедур.

Але куди популярнішими залишаються народні методи позбавлення папілом. Так, народні цілителі радять щодня по 2-3 рази натирати бородавки сирим часником. Можна також змащувати їх лимонною цедрою, що протягом восьми днів настоюється в оцті, прикладати у вигляді пов`язки розім`яте свіже листя каланхое або наносити масу з ягід горобини.

Щоденне, по декілька разів, змочування бородавок міцним настоєм полину дозволяє їх потім безболісно видалити. З тією ж метою використовують свіжий сік молочаю або чистотілу. Потрібно продовжувати лікування до повного зникнення папілом. neboley.com.ua