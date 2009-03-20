Вдихання вихлопних газів ушкоджує судини

Життя на екологічно забрудненій території може викликати захворювання серцево-судинної системи навіть у здорових людей, тому що вихлопні гази знижують еластичність судин.

Ніколас Міллс з Університету Едінбургу повідомив в ході дослідження, що «сильна дія вихлопних газів засмічує судини». Частково це пояснить ризик розвитку захворювань серця під впливом чинників навколишнього середовища.

Група з 12 молодих людей без шкідливих звичок була запрошена для участі в експерименті. Їх попросили займатися на велотренажерах, вдихаючи або очищене повітря, або домішки вихлопних газів. Кровоносні судини на зап`ястях учасників з групи брудного повітря тимчасово втратили здатність розширюватися і стали жорсткими.За словами вчених, саме втрата еластичності є незалежним чинником ризику серцевої смерті.

Проте вчені запропонували спосіб боротьби з вихлопними газами. Вони повідомили, що використання маски скорочує контакт із шкідливими частинками, які закупорюють судини. Найбільш ефективними в брудних міських умовах є маски, призначені для роботи в запорошеному середовищі.

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