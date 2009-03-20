Порушено карну справу щодо матері дитини-інваліда

У Кіровоградській області за фактом злісного невиконання обов`язків по догляду за дитиною-інвалідом, що спричинило тяжкі наслідки, порушено кримінальну справу відносно 40-річної жінки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

Перевіркою встановлено, що мати не піклувалася про здоров`я, фізичний і духовний розвиток своєї доньки, не вживала заходів щодо лікування дитини та задоволення її потреб. Це при тому, що неповнолітня дівчинка є інвалідом, а також дитиною, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи.

Починаючи з лютого 2008 року, жінка отримувала пенсію, призначену на дитину після втрати годувальника, але використовувала її на свої потреби, зокрема придбання спиртних напоїв.

Відповідно до акту судово-медичного обстеження, неналежний догляд за дитиною викликав затримку фізичного та психічного розвитку у вигляді помірної розумової відсталості, загального недорозвинення мови 3 рівня. При своєчасному систематичному зверненні за медичною допомогою можна було б попередити розвиток хвороби.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ст. 166 КК України.