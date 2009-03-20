Щорічно у світі туберкульозом інфікуються 9 мільйонів осіб

Щорічно у світі туберкульозом інфікуються 9 мільйонів чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, такі цифри озвучив керівник групи з ВІЛ/СНІДу Бюро Світової організації охорони здоров`я в Україні Гундо ВАЙЛЕР, який брав участь в майстер-класі для ЗМІ "Епідемія туберкульозу в Україні: виклики і шляхи подолання", який організував Добродійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України».

За його словами, багато хворих на туберкульоз повністю виліковуються, проте півтора мільйони на рік вмирають від цієї інфекційної хвороби.

«Існує світова угода щодо того, що кількість хворих на туберкульоз треба зменшити на 50% до 2015 року. У світі багато регіонів, де показники знижуються. Позитивні тенденції спостерігаються в Азії, Центральній Європі, країнах Балтії. На жаль, це не стосується країн Африки і Східної Європи, де з 1990 року кількість нових випадків зросла удвічі», - зазначив Г.ВАЙЛЕР.

Він також звернув увагу, що головною проблемою в лікуванні цієї інфекційної хвороби є її мультирезистентна форма.

«У світі півмільйона таких хворих. Серед них дуже високий відсоток летальних випадків. Ще у 40 тисяч хворих на туберкульоз (у світі) спостерігається така форма мультирезистентного туберкульозу, яка стійка до всіх існуючих протитуберкульозних лікарських препаратів», - сказав Г.ВАЙЛЕР.

Відповідаючи на питання про вартість лікування пацієнта з мультирезистентним туберкульозом, він зазначив, що співвідношення зі звичайною формою становить 1:13.

Довідка УНІАН. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року. Місія Фонду – створення фундаменту для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, за допомогою інвестування в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури. Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога. Президент Фонду - народний депутат Р.АХМЕТОВ.