Інтернет-аптеки продають підроблені ліки

На прохання урядів кількох країн підрозділ ООН з контролю за обігом наркотиків опублікував правила проведення облав на інтернет-аптеки.

За результатами недавнього дослідження, проведеного в США, з 365 так званих інтернет-аптек легальними були лише дві. Решта не вимагали рецепта для купівлі ліків і речовин, обіг яких має контролюватися, повідомляє Reuters.

Як зазначають експерти, інтернет-аптеки часто не тільки не потребують рецепту, але й продають підроблені ліки. Продаж без рецепта в деяких країнах вже прирівнюється до незаконному обігу наркотиків.

Першу масштабну облаву на нелегальні інтернет-аптеки організував Інтерпол у листопаді 2008 року. У ній брала участь поліція дев`яти країн світу. Були, зокрема, вилучені ліки для лікування діабету, імпотенції, ожиріння та облисіння, повідомляє агентство.

Lenta.ru