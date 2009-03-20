Створено штучне серце

Індійські вчені розробили унікальне штучне серце, основою для якого послужила робота серця таргана

Пристрій, створений групою вчених Індійського технологічного інституту міста Кхарагпура, надійніший за існуючі західні аналоги, а його вартість - приблизно в 30 разів нижча (близько 2 тисяч доларів), повідомив керівник наукової групи професор Суджа Гуха.

За словами розробників, надійність нового механізму забезпечує нетрадиційна схема його роботи - за основу взято серце таргана. "Тарган - надзвичайно живуча комаха. Він існував до появи людини і, швидше за все, буде жити на Землі, коли людини вже не буде", - сказав професор Гуха.

Серце таргана складається з 13 камер, тоді як у людини їх чотири. Серце продовжує працювати, навіть якщо відмовить одна з камер, тоді як відмова однієї камери у серця людини приводить до його зупинки і загибелі, пояснив учений.

"Тиск крові в нашому зразку нагнітається крок за кроком у п`яти камерах з 13. В існуючих західних аналогах працює одна камера, тиск нагнітається за один раз, що руйнівно впливає на живі клітини", - сказав Гуха.

Професор також відзначив, що при виготовленні штучного серця використовується комбінація пластмаси та металу. Група з десяти наукових співробітників інституту працювала над розробкою штучного серця три роки. Науково-дослідні роботи фінансував Департамент науки та технологій уряду Індії.

Зараз штучне серце випробовують на жабі: воно качає її кров, перебуваючи зовні. За словами Гухі, уже отримано дозвіл на вживлення зразка в живий організм для продовження дослідів. "У травні місяці ми поставимо серце козі", - сказав учений.

Гухі прогнозує, що вже через рік випробувань на тваринах можна буде приступити до перевірки пристрою на людях. Для цього необхідно отримати дозвіл уряду. Якщо досліди покажуть працездатність пристрою, то вже через три роки перше штучне серце може бути встановлено людині, стверджує професор.

РИА Новости