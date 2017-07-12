Супрун заявляє, що народні депутати перешкоджають впровадженню медичної реформи

В.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що народні депутати перешкоджають впровадженню медичної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.

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Супрун зауважила, що між першим та другим читанням законопроекту про реформу медичної галузі було подано понад 880 правок від 76 народних депутатів.

«Дуже багато правок. Почала працювати робоча група, створена від профільного комітету Верховної Ради. Вони взяли усі правки і вклали у законопроект. На жаль, за результатами другої робочої групи були ключові зміни до законопроекту, які скасували визнання міжнародних настанов лікування. Вилучили дуже важливу частину – співоплату. Також пропонують передати усі кошти на первинну медицину знову через медичну субвенцію на розподіл чиновникам. Ті зміни зовсім змінюють суть закону та суть реформ. Усі розуміють: як немає міжнародних настанов лікування, як немає єдиного прозорого фінансування та можливості громадянину впливати на своє лікування, тоді немає ніякої реформи», - наголосила Супрун.

На її думку, «реформи, які пропонуються, не є реформами». «Вони є ледве зміни до фінансування, яке зараз відбувається. Ми маємо бути готові до того, що ключових реформ не буде. Але навіть законопроект, якому змінили ключові речі, не випускають у зал для голосування від профільного комітету. Хоча за два тижні чотири засідання робочих груп опрацювали 886 правок, подали ці правки на розгляд профільного комітету. Вчора комітет пропрацював лише дві години та опрацював лише 50 правок з 886», - сказала Супрун.

«Ми не можемо дозволити, щоб мала кількість депутатів, один комітет з 9 членами вирішували долю 42 млн людей. Вони не дають навіть шанс депутатам подивитися на цей законопроект і вирішити долю медичної реформи. Усе це робиться, щоб ми не могли потрапити у зал завтра і голосувати за медичну реформу», - підкреслила вона.

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В.о.міністра переконана, що є наміри «остаточно зруйнувати медичну реформу, щоб залишити усе, як є».

«Реформа охорони здоров'я - це великі можливості та великі ризики. Ми не можемо говорити, що ми робимо реформу, коли ми збираємося її імітувати. Це призведе до втрати віри у реформи взагалі. Керівництво держави багато разів публічно підтримувало медичну реформу», - наголосила Супрун.

Вона звернулася до депутатів з проханням переглянути поправки до законопроекту. «Ми готові їх втілювати. Я вимагаю від депутатів профільного комітету переглянути правки, які подаються, і повернути суть реформ», - наголосила в.о. міністра.