У Чорнобилі мутують і вимирають тварини

Дослідивши Чорнобильську зону, французькі і американські учені прийшли до висновку, що радіація вплинула на місцевих тваринах значно сильніше, ніж вважалося ранішим.

Викинута 26 квітня 1986 року при аварії на ЧАЕС доза продовжує діяти на мешканців довколишніх лісів і полів через забруднений грунт, воду і їжу. Таким є головний вивід дослідження Національного центру наукових досліджень Франції і університету Північної Кароліни (США), чиї співробітники два роки вивчали ситуацію в Припяті.

Кількість тварин різко зменшилася, хоча раніше вважалося, що за 20 років після аварії вони бурхливо розмножувалися. Дослідження показало, що кількість джмелів, метеликів, павуків, коників і інших безхребетних на забрудненій радіацією території значно менше, ніж на незабрудненій (результати спостережень за вовками, лисицями, зайцями, білками і іншими тваринами ще не підведені). "Деякі види просто вимерли", - сказав дослідник Анерс Моллер.

Дослідники з`ясували, що тварини, які живуть поблизу Чорнобильського реактора, мають більше мутацій - зокрема зміна кольору, менше кінцівок, чим у нормальних тварин. Знайшли учені і рослини, які сильно змінилися під впливом радіації.

Українські фахівці не згодні з висновками іноземців. "Мене дивують такі результати, адже навіть моє відомство надало їм дані, які показують все з точністю до навпаки, - розповів керівник лабораторії екобезпеки НАУ Ярослав Мовчан, який працював з цією групою французьких колег. - Можливо, у них спочатку була якась своя концепція, під яку вони і підігнали свої результати? Наші висновки такі: у зоні відчуження спостерігається процес збільшення різноманітності форм всіх груп організмів! Але окремо варто говорити про крупних тварин, наприклад лосях, на яких постійно ведеться полювання, що браконьєрить, в зоні, а у такому разі можна і втратити популяцію. Про мутації я поки не можу говорити. Дослідження на цю тему ми почали півроку назад, а їх попередні результати з`являться не раніше чим через два роки".

"Я бачив дослідження француза і американця, і вважаю їх не більше ніж курйозом, - заявив організатор турпоїздок в зону відчуження Олександр Сирота. - Ми постійно туди їздимо, і можу заявити, природа там бурхливо розвивається, і якщо повністю прибрати звідти людину, там можуть з`явитися популяції таких тварин, яких в Чорнобилі ніколи не було. Наприклад, там поселилося декілька пар орланів-білохвостів, які в цих місцях раніше не мешкали. І чудово себе відчувають. А "мутантів" ми там бачили лише у вигляді мисливців за металом".

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