Учені знайшли заміну шприцу

Американські вчені повідомили про створення технології оральної вакцинації з використанням бактерій, яка з часом можуть замінити традиційний шприц.

Детальний опис технології буде опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Science.

Основою вакцини стали пробіотики - корисні бактерії, що використовуються при приготуванні кисломолочних продуктів. Вакцина вводиться не за допомогою ін`єкції, а орально - вона є схожою до рідкого йогурту.

Механізм дії такої вакцини досить оригінальний: бактерії потрапляють у кишечник людини і вже там починають виробляти вакцину, стимулюючи імунітет.

За допомогою пробіотиків вдалося створити і успішно випробувати на мишах вакцину проти сибірської виразки, аналогічний метод був використаний для виробництва вакцини від раку грудей і ряду інфекційних захворювань.

Автори винаходу підкреслюють, що створена ними технологія має ряд істотних переваг: вакцина недорога у виробництві; в організм людини не потрапляють хімікати, зазвичай застосовуються для створення традиційних вакцин (вони здатні викликати алергічні реакції); по ряду показників вона більш ефективна.

