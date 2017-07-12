В українських "салонах краси" клієнткам вколювали фальсифікований ботокс з Китаю

Прокуратура Київської області викрила родину, яка поставляла у салони краси України фальсифікований лікарський препарат ботокс невідомого походження, застосування якого завдало шкоди здоров’ю потерпілих.

Як повідомила прес-служба прокуратури Київської області, матері та дочці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 (придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

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У ході досудового розслідування встановлено, що жінки впродовж грудня 2016 – червня цього року через інтернет поставляли в салони краси на всій території України препарат невідомого походження під виглядом ботоксу. Вказану речовину зловмисниці замовляли в Китаї, а у подальшому збували цей фальсифікат у салони краси за ціною значно нижчою, ніж ринкова.

«Після того, як потерпілим вводили цей препарат, в них значно погіршувався стан здоров’я. Водночас, відповідно до висновків експерта, вказаний препарат ніколи не вироблявся для жодної країни світу і не був зареєстрований в жодній країні світу, а отже він є фальсифікованим лікарським засобом, який знаходиться у незаконному обігу», - зазначають у прокуратурі.

На даний час процесуальним керівником скеровано клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває, встановлюються свідки та потерпілі у вказаному кримінальному провадженні.

Зловмисницям загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

Прокуратура Київської області закликає потерпілих у вказаному кримінальному провадженні звертатися до органів прокуратури за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки 27/2 або за телефоном (044) 200-21-16.