ВР відхилила закон щодо обов'язкової військової підготовки для студентів-медиків

Верховна Рада України відхилила закон "Про внесення змін до статті 11 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (щодо проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов'язковому порядку) (№2210а).

Як передає кореспондент УНІАН, закон був ухвалений 18 жовтня 2016 року. 17 листопада його було повернуто до парламенту з вето президента для скасування.

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На голосування було винесено пропозицію відхилити закон відповідно до позиції президента. За таке рішення проголосували 102 народних депутата із 315, зареєстрованих у сесійній залі.

Опісля на голосування була поставлена пропозиція подолати вето президента, для чого необхідно мінімум 300 голосів депутатів. Цього вони також не змогли зробити: "за" проголосували лише 85 депутатів із зареєстрованих 311.

Так, закон було відхилено. Голова ВР зазначив, що це відкриває шлях для підготовки нового законопроекту з даного питання.

У своїх пропозиціях президент зауважує, що цим законом передбачається встановити, що військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби в обов'язковому порядку проходять громадяни України, які здобувають освітній ступінь вищої освітиу вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

Водночас, йдеться у зауваженнях, за інформацією Кабінету міністрів України, реалізація закону потребуватиме додаткових видатків Державного бюджету Міністерству оборони для утворення (розширення) та забезпечення діяльності кафедр військової підготовки офіцерів запасу медичної служби у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах.

Так, за розрахунками МОУ, додаткові видатки становитимуть у 2017 році – близько 140 млн грн, у 2018 році – близько 280 млн грн, у 2019 та наступних роках – 420 млн грн (без урахування інфляції).

"Відповідні кошти у законі України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" та у проекті закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" для Міністерства оборони України не передбачені", - наголошує президент.

Також зазначається, що у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах навчається близько 65 тис. студентів. Щороку випуск лікарів становить 12 тис. осіб, тоді як у медичних підрозділах (закладах) МОУ та Збройних силах України існує близько 2800 посад військових лікарів (провізорів), а наявний мобілізаційний ресурс офіцерів запасу медичних спеціальностей становить близько 60 тис. осіб.

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Таким чином, наголошує президент, запровадження запропонованої законопроектом новели призведе до випуску офіцерів запасу медичних спеціальностей із перевищенням існуючої потреби у комплектуванні первинних посад медичного складу майже у 20 разів.

"Ураховуючи зазначене, військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби доцільно здійснювати в межах обсягів державного замовлення на підготовку відповідних фахівців", - йдеться у пропозиціях президента.