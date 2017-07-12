В Україні створюється мережа реабілітаційних центрів для бійців АТО – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє про створення в Україні мережі реабілітаційних центрів для бійців АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час церемонії відкриття пам’ятного знаку «Козацький хрест борцям за волю» поблизу Свято-Воскресенського кафедрального собору УПЦ КП в Сумах.

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«Всі, хто пройшов через справжнє пекло, через фронтові випробування, мають відчути нашу з вами підтримку, наше з вами піклування, тому вже створено в Україні мережу реабілітаційних центрів для таких воїнів», - заявив Порошенко.

«Такий центр сьогодні відкривається у нас в Сумах. За цим відкриттям стоїть робота багатьох людей, які щиро бажають допомогти нашим захисникам повернутися до мирного повноцінного життя», - додав президент.