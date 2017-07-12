У Міносвіти роз’яснили деталі вступу до вишів для осіб з інвалідністю

Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2017 році передбачені 3 основних траєкторії вступу на навчання для осіб з інвалідністю.

Про це розповів директор департаменту вищої освіти Олег Шаров, повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України.

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«На гарячій лінії МОН періодично повторюється питання про порядок вступу осіб з інвалідністю до вишів, зокрема, на бюджетні місця. Так, вступники запитують, як саме подавати заяви, коли буде зарахування на бюджетні місця за результатами співбесіди, як відбуватиметься переведення на вакантні бюджетні місця тощо. Тому ми підготували максимально повне роз’яснення по основним 3 траєкторіям вступу для осіб з інвалідністю», – пояснив Шаров.

Згідно з роз’ясненням, першою траєкторією є співбесіда. Співбесіда є однією з форм вступних випробувань і використовується замість складання ЗНО для деяких категорій вступників. Якщо вступник, який має право на зарахування за співбесідою, склав ЗНО, то це не заважає йому вступати за співбесідою і не зараховується замість неї.

Друга траєкторія, іспити та квоти-1, – одна з спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі та здобуття вищої освіти за бюджетні кошти, коли вступні випробування складаються у формі іспитів у вищому навчальному закладі замість ЗНО з усіх або частини конкурсних предметів, а конкурсний відбір здійснюється в межах осіб, які мають право вступати за квотами-1 на виділені місця.

Третя траєкторія, можливість переведення на вакантні бюджетні місця, – одна з спеціальних умов щодо здобуття вищої освіти за бюджетні кошти, коли вступники мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію.

Детально з категоріями осіб з інвалідністю, які мають право на певні варіанти вступу на навчання, а також з датами прийому заяв та іншими деталями можна ознайомитись на сайті МОН.