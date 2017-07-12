Гройсман обіцяє вирівняти ситуацію із закупівлею ліків

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє про намір виріняти ситуацію із закупівлею ліків через міжнародні організації цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів.

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"Ми вважаємо, що в 2017 році ситуацію із закупівлями вирівняємо, щоб у нас реальна потреба була забезпечена на 100%", - сказав він.

За словами Гройсмана, він доручив опікуватися цими питаннями віце-прем'єр-міністру Павлу Розенку та в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун.