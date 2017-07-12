Кабмін затвердив перелік та склад госпітальних округів ще в трьох областях
16:24, 12 липня 2017Країна
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Створення госпітальних округів є частиною стратегії реформування медичної галузі в Україні на найближчі три роки.
Один округ передбачає охоплення території з населенням 200 тис. осіб за наявності лікарні 2-го рівня / Фото: УНІАН
Кабінет міністрів України затвердив перелік та склад госпітальних округів Кіровоградської, Черкаської області, Івано-Франківської областей.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження схвалено під час засідання уряду.
Рішення прийнято без обговорення.
Як повідомлялося, створення госпітальних округів є частиною стратегії реформування медичної галузі в Україні на найближчі три роки. Один округ передбачає охоплення території з населенням 200 тис. осіб за наявності лікарні 2-го рівня або 120 тис. чоловік - за наявності лікарні тільки 1-го рівня.
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